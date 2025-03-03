SNTF: تذبذب في حركة سير قطارات ضاحية الجزائر

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تسجيل تذبذب في حركة سير قطارات ضاحية الجزائر خلال هذا المساء، بسبب انقطاع للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي حسين داي والحراش.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سجلت ظهيرة اليوم. انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي حسين داي والحراش. على إثر خلل تقني يحول دون تزويد القطارات بالطاقة الكهربائية.

كما أشارت أن حركة سير قطارات ضاحية الجزائر ستشهد تذبذبا خلال هذا المساء. لاسيما على الخط الرابط محطتي حسين داي والحراش.

في حين الرحلات باتجاه مختلف الوجهات تنطلق وتتوقف بشكل استثنائي من محطة الحراش ومحطة حسين داي. مع إلغاء الرحلات بين محطات الجزائر، آغا و حسين داي.

وأكدت الشركة أنها تسخر كل إمكانياتها البشرية والمادية لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.

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