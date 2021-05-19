SNTF: تصليح الخلل التقني واستئناف رحلات القطار عبر الخطوط الكبرى

أفادت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه تم إستئناف رحلات القطار بالنسبة لخطوط الضاحية والخطوط الكبرى.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تم تسجيل خلل تقني في التزوّد بالطاقة الكهربائية مسّ مركز توجيه القطارات على مستوى محطة “آغا” بالجزائر العاصمة.

وأوضح البيان، أن حركة قطارات خطوط الضاحية والخطوط الكبرى شهدت تذبذبا في حركة سيرها خلال صبيحة اليوم الأربعاء.

وسجلت إضطرابات في سير القطارات ما بين الساعة الحادية عشر والواحدة زوالا.

وأضاف البيان، أنه تم إستئناف الرحلات بشكل عادي على الساعة الواحدة والربع بفضل التدخل السريع لتقنيي الشركة المختصين.