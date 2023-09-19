SNTF: تعديل توقيت انطلاق القطار من محطة واد عيسى باتجاه محطة آغا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، عن تعديل توقيت انطلاق القطار الصباحي الأول. على خط واد عيسى – محطة آغا – واد عيسى وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023.

وجاء في بيان الشركة “تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام. أنه تم تعديل توقيت انطلاق القطار الصباحي الأول على خط واد عيسى – محطة آغا – واد عيسى. كما هو موضح في الجدول أدناه، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023”.

كما أوضح البيان أن الانطلاق من محطة واد عيسى باتجاه محطة آغا على الساعة 30: 5 بدلا من الساعة 45: 5.