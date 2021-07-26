SNTF: تعديل في برنامج ووقت سير القطارات

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل مواقيت سير القطارات. وذلك تبعا لقرار تعديل توقيت الحجر الجزئي المنزلي، بداية من اليوم الإثنين.

وحسب بيان للمؤسسة، فقد تقرر بداية من اليوم الإثنين الشروع في تعديل مواقيت سير القطارات. حيث ستكون الإنطلاقة على مستوى خط الجزائر/ وهران الرحلة الأولى على الساعة 7سا و 10 د قائق، عوض الساعة 6سا و10 دقائق. وخط وهران / الجزائر الرحلة الأولى على الساعة 7سا و 10 د قائق.

أما خطوط ضاحية الجزائر العاصمة، فإن الرحلات الأولى بداية من الساعة السادسة والنصف صباحا، عوض الساعة الخامسة صباحا. أما الخطوط ما بين المدن (الجهوية) انطلاقا من العاصمة، تسير بحسب التوقيت العادي. خط قسنطينة/ زيغود يوسف الرحلة الأولى على الساعة السادسة و10 دقائق. عوض الساعة الخامسة وأربعون دقيقة.

وخطوط ضواحي مدينة وهران، تأخير توقيت الرحلات الصباحية الأولى بساعة واحدة على التوقيت العادي، باستثناء رحلة غليزان/وهران التي ستنطلق على الساعة السادسة والنصف عوض الساعة الخامسة وخمس وأربعون دقيقة .

أما خطوط ضواحي مدينة عنابة ستنطلق الرحلات الصباحية حسب التوقيت العادي إنطلاقا من مدينة عنابة، نحو كل من شيحاني، برحال وسوق أهراس. ونفس الشيء بالنسبة لخط سوق أهراس / سيدي لهميسي.

وأضحت المؤسسة، أنها ستعلن اليوم عن المواقيت الجديدة لسير القطارات والبرنامج الكامل للرحلات. مع الأخذ بعين الإعتبار الأوقات الجديدة للحجر الجزئي المنزلي.