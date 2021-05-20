SNTF: تعديل مواقيت سير القطارات على خط “واد عيسي – الجزائر العاصمة”

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل مواقيت سير القطارات على خط “واد عيسي – الجزائر العاصمة”.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن التعديل في سير القطارات عبر الخط سيكون “ذهابا وإيابا”بداية من يوم الأحد 23 ماي.

وأضاف البيان، أن رحلة مباشرة من واد عيسي نحو الجزائر العاصمة “102” سيكون الإنطلاق على الساعة 05سا و 45 د، والوصول على الساعة 07سا و30 د.

أما رحلة مباشرة من واد عيسي نحو الجزائر العاصمة “104”، الانطلاق على الساعة 06 سا و40 د، والوصول على 08سا و20 د.

في حين رحلة مباشرة من الجزائر العاصمة نحو واد عيسي “119”، الانطلاق على الساعة 16سا و18 د، الوصول على 18سا و 03 د.

بالإضافة إلى رحلة مباشرة من الجزائر العاصمة نحو واد عيسي “121”، الانطلاق على الساعة 17سا و30 د ، الوصول على الساعة 19سا و15د.

وأشارت المؤسسة، أن هذه الرحلات تضمن التوقف عند المحطات المعتادة، وباقي برنامج الرحلات سيبقى يسير بحسب البرنامج المعتاد.