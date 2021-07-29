SNTF: تعليق حركة قطارات الضواحي وخطوط مابين المدن يومي الجمعة والسبت

كشفت المؤسسة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، أنه سيتم تعليق حركة قطارات الضواحي وخطوط مابين المدن. يومي الجمعة والسبت

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الإجراء جاء تطبيقا لقرار السلطات العمومية بتجديد الحجز الجزئي المنزلي. من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا من اليوم الموالي. في 35 ولاية ابتداء من يوم الاثنين 26 جويلية.

وأوضح البيان، أنه تقرر تعليق نشاط النقل الحضري للمسافرين، والنقل بالسكك الحديدية أيام العطلة الأسبوعية. في جميع الولايات الـمعنية بالحجر الجزئي الـمنزلي. لذا تقرر تعليق حركة القطارات على كافة خطوط الضواحي. وخطوط ما بين المدن على مستوى الخطوط الجهوية والخطوط الكبرى وذلك يومي الجمعة والسبت.