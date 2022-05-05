SNTF: تغيير في برنامج بعض رحلات يوم غد الجمعة
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن حركة سير قطارات الضاحية الشرقية على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر/ بومرداس / الثنية / تيزي وزو ستعرف تغييرا في برنامج بعض الرحلات يوم غد الجمعة.
وحسب بيان sntf، فإن هذا التغيير راجع لأشغال صيانة السكة الحديدية.
وبذلك ستتوقف القطارات الكهربائية استثناء في هذا اليوم عند محطة الرويبة ذهابا وإيابا.
أما باقي الرحلات على خطي الجزائر – الثنية / الجزائر – تيزي وزو ستسير عبر قطارات ديزل حسب الجدول المبين أدناه.
وبخصوص قطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية، فإنها ستسير حسب البرنامج العادي لها.
وسيتم استئنانف حركة القطارات الضاحية بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداء من يوم السبت 07 ماي 2022.
وفي الأخير، قدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إعتذاراتها لزبائنها الكرام عن أي إزعاج ناجم عن هذه الأشغال .
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هذا برنامج سير القطارات خلال شهر رمضان
كما أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إعادة برمجة مواقيت سير القطارات خلال شهر رمضان المبارك.
وحسب بيان للشركة، فإنه يمكنكم الاطلاع على البرنامج الكامل لسير القطارات وتحميله بالضغط على الروابط التالية:
الجزائر- الثنية
مواقيت سير القطارات من و الي الجزائر-الثنية خلال شهر رمضان الكريم 2022
الجزائر – العفرون
مواقيت سير القطارات من و الي الجزائر-العفرون خلال شهر رمضان الكريم 2022
الجزائر – زرالدة
مواقيت سير القطارات من و الي الجزائر-زرالدة خلال شهر رمضان الكريم 2022
الجزائر – واد عيسي
مواقيت سير القطارات من و الي الثنية-واد عيسي خلال شهر رمضان الكريم 2022
الجزائر- المطار الدولي هواري بومدين
مواقيت سير القطارات من و الي مطار هواري بومدين خلال شهر رمضان الكريم 2022
توقف حركة سير القطارات على خط وهران وبشار
أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، إن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا، متوقفة مؤقتا.
وجاء في بيان للشركة: “إثر هبوب رياح قوية وزوابع رملية على مناطق الجنوب الغربي للوطن.فإن الطرقات وخطوط السكك الحديدية تشهد تراكما للرمال في العديد من النقاط خاصة على محور البيض- مشرية- النعامة”.
كما أضاف البيان: “وعليه فإن حركة سير القطارات على الخط الرابط بين وهران وبشار، ذهابا وإيابا. متوقفة مؤقتا وإلى إشعار جديد”.
كما تقدمت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية باعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الازعاج الناجم عن هذا الطارئ الخارج عن إرادتها.
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