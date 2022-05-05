SNTF: تغيير في برنامج بعض رحلات يوم غد الجمعة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن حركة سير قطارات الضاحية الشرقية على مستوى الخط الرابط بين محطة الجزائر/ بومرداس / الثنية / تيزي وزو ستعرف تغييرا في برنامج بعض الرحلات يوم غد الجمعة.

وحسب بيان sntf، فإن هذا التغيير راجع لأشغال صيانة السكة الحديدية.

وبذلك ستتوقف القطارات الكهربائية استثناء في هذا اليوم عند محطة الرويبة ذهابا وإيابا.

أما باقي الرحلات على خطي الجزائر – الثنية / الجزائر – تيزي وزو ستسير عبر قطارات ديزل حسب الجدول المبين أدناه.



وبخصوص قطارات الخطوط الطويلة والخطوط الجهوية، فإنها ستسير حسب البرنامج العادي لها.

وسيتم استئنانف حركة القطارات الضاحية بشكل عادي على مستوى هذا الخط ابتداء من يوم السبت 07 ماي 2022.

وفي الأخير، قدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية إعتذاراتها لزبائنها الكرام عن أي إزعاج ناجم عن هذه الأشغال .

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