SNTF: تغيير في برنامج رحلات (آغا – العفرون) المقررة غدا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في بيان لها، عن تغيير استثنائي في برنامج رحلات (آغا – العفرون) المبرمجة غدا الجمعة.

وحسب بيان SNTF، فإن قطارات الضاحية الغربية للجزائر (آغا – العفرون) ستنطلق وتتوقف استثنائيا هذا الجمعة 17 مارس 2023 بمحطة البليدة، وذلك بين الساعة 9:00 صباحا والساعة 12:00.

وأوضحت ذات الشركة، أن سبب هذا التغيير الاستثنائي في حركة سير قطارات الضاحية راجع إلى أشغال تركيب كوابل كهربائية تقوم بها شركة سونالغاز بين محطتي البليدة والعفرون، ما يحول دون سير قطارات الدفع الذاتي ( قطارات كهربائية)، في حين تسير قطارات الديزل بشكل عادي حسب البرنامج اليومي لها.

كما قدمت الشركة الوطنية للنّقل بالسّكك الحديدية اعتذارها عن هذا التغيير الاستثنائي في البرنامج اليومي.