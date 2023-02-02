SNTF: تغيير موعد انطلاق رحلة (الجزائر – باتنة) المقررة غدا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في بيان لها، عن تغيير موعد انطلاق رحلة “الجزائر-باتنة” المقررة يوم غد الجمعة.

وجاء في البيان:” تعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية زبائنها الكرام، أن قطار (الجزائر – باتنة) يوم الجمعة 03 فيفري 2023 سينطلق على الساعة الواحدة ونصف بعد الزوال (30: 13) بدل الثانية عشرة ونصف (30: 12).”

هذا وتقدمت الشركة SNTF باعتذاراتها الخالصة لزبائنها الكرام عن هذا التأخير.