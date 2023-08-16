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SNTF.. تكشف عن بطاقات نصف التذكرة

بقلم ع.ع
SNTF.. تكشف عن بطاقات نصف التذكرة
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كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحددية ، اليوم الأربعاء، عن بطاقات الحق في إقتطاع تذاكر بنصف التسعيرة.

وتمنح البطاقات الاسمية حسب الطلب على مستوى مقرات المديريات الجهوية. للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية DRF- SNTF (عنابة، وهران، قسنطينة، الجزائر)، حسب ما أفادت به الشركة.
مشيرة أنها تسمح بالحصول على تذاكر بنصف التسعيرة. على مستوى شبابيك المحطات عبر كامل الشبكة الوطنية ، لمدة (03) أشهر، (06) أشهر و عام.
كما نوهت الشركة أن البطاقة لها صنفين البطاقة (أ): تسمح بالحصول على تذكرة بنصف التسعيرة للدرجة الأولى او الثانية، حسب رغبة المسافر.
أما البطاقة (ب): تسمح بالحصول على تذكرة بنصف التسعيرة صالحة للدرجة الثانية فقط.
ويشار أنه يُمكن أن يُدفع سعر البطاقة السنوية عبر (03) أقساط.

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