SNTF.. تكشف عن بطاقات نصف التذكرة

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحددية ، اليوم الأربعاء، عن بطاقات الحق في إقتطاع تذاكر بنصف التسعيرة.

وتمنح البطاقات الاسمية حسب الطلب على مستوى مقرات المديريات الجهوية. للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية DRF- SNTF (عنابة، وهران، قسنطينة، الجزائر)، حسب ما أفادت به الشركة.

مشيرة أنها تسمح بالحصول على تذاكر بنصف التسعيرة. على مستوى شبابيك المحطات عبر كامل الشبكة الوطنية ، لمدة (03) أشهر، (06) أشهر و عام.

كما نوهت الشركة أن البطاقة لها صنفين البطاقة (أ): تسمح بالحصول على تذكرة بنصف التسعيرة للدرجة الأولى او الثانية، حسب رغبة المسافر.

أما البطاقة (ب): تسمح بالحصول على تذكرة بنصف التسعيرة صالحة للدرجة الثانية فقط.

ويشار أنه يُمكن أن يُدفع سعر البطاقة السنوية عبر (03) أقساط.