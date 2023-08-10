SNTF تكشف عن جديد قطاراتها الليلية

كشفت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF)، عن إععادة تأهيل عربات قطاراتها لتستجيب لكل مستلزمات راحة المسافر.

وأوضحت الشركة أن عربات قطاراتها الليلية تتوفر على كل مستلزمات راحة المسافر من كراسي، أسرة وأفرشة مريحة.

حيث يتوفر بها غرف بـ 4 أسرة و 6 أسرة للعائلات مع توفر قوابس كهربائية ومنافذ USB لشحن الأجهزة الكهربائية.

بالإضافة إلى أبواب مؤمنة، مع توفر كفتيريا لاقتناء إحتياجات المسافرين.

كما أكد المصدر ان العربات مجهزة بمراحيض وهذا حرصا منها على أن تكون الرحلة مريحة لكل المسافرين.

https://www.facebook.com/sntf.officiel/videos/675475177359799