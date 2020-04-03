SNTF: تمديد وقف حركة القطارات للمسافرين إلى غاية 19 أفريل

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنه سيتم تمديد وقف حركة القطارات لنقل المسافرين إلى غاية 19 أفريل.

وأفاد بيان للشركة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أن الإجراء يأتي تطبيقا لقرارات السلطات العليا للبلاد للحد من انتشار فيروس كورونا وتطبيق العزل.

وكذا عملا بالمرسوم التنفيذي للوزير الأول رقم 20 المؤرخ في يوم 21 مارس 2020 لاسيما المادة : 02 والمادة: 3.

وأعلنت الشركة عن التطبيق الفوري للإجراء المتعلق بسير حركة قطارات المسافرين أين تقرر:

تمديد وقف حركة القطارات للمسافرين داخل المدن “قطارات الضواحي” وبين الولايات “الخطوط الكبرى والطويلة”.

وأضاف البيان أنه سيجري تطبيق هذا التمديد إلى غاية يوم الأحد 19 أفريل 2020، حيت يمكن رفعها أو تمديدها إذا اقتضت الضرورة.