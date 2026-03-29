SNTF: تنصيب لجنة تقنية للتحقيق في أسباب اصطدام قطارين

سجلت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، صبيحة اليوم الأحد، حادث تلامس على إثر لحاق قطار بآخر متواجدين بنفس السكة على مستوى مفرغة الشفة، ببلدية الشفة “دائرة موزاية”.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الأمر يتعلق بكل من قطار خط “آغا - وهران” وقطار الضواحي “الجزائر – العفرون”. حيث أن الحادث لم يسفر عن أي خسائر بشرية أو مادية. كما تم التكفل الفوري بجميع المسافرين وضمان مواصلة تنقلهم في أفضل الظروف. كما تم تنصيب لجنة تقنية مختصة للتحقيق في أسباب وظروف الحادث.

من جانب آخر أكدت الشركة ان الحادث لن يؤثر على حركة سير القطارات و قد اتخذت جميع التدابير اللازمة من اجل ضمان استمرارية الخدمة.