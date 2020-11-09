SNTF توضح بعد مطالبة بعض عمالها لمنحة “كوفيد 19”

قدمت مؤسسة النقل بالسكك الحديدية “SNTF” توضيحا بعد مطالبة بعض من عمالها لمنحة “كوفيد 19”.

وأكدت المؤسسة، في بيان لها، أنه لم يتم منح أي مكافأة من هذا النوع للعمال خلال هذه الأزمة الصحية.

وأضافت المؤسسة أنه ومقابل ذلك تم بذل مجهود مالي من أجل تغطية النقص في رواتب المستخدمين، الذين قاموا بضمان الخدمة أثناء الحجر، خلال فترة الحجر الصحي بسبب تعليق نشاط قطارات الركاب.

وذلك طبقا لروح الإتفاق الجماعي للعمل المبرم بتاريخ 18 جوان 2020 بين المديرية العامة و الإتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية.

كما أضافت “SNTF” أنه وبعد قرار السلطات العمومية برفع الإجراء المتعلق بالعطلة الاستثنائية مدفوعة الأجر بداية من 14 جوان 2020 ، مع الإبقاء على تعليق نقل الركاب بالسكك الحديدية، اقترحت المديرية العامة على الشريك الإجتماعي وضع نظام تعويضي جديد لفائدة المستخدمين الذين لم يعودوا بعد بشكل فعلي إلى العمل بسبب إجراءات تعليق قطارات الركاب.

وقالت ذات المؤسسة أنه وفي انتظار نتيجة المفاوضات التي بدأت مع الشريك الاجتماعي وبمرافقة مصالح مفتشية العمل.

قررت المديرية العامة بالاتفاق مع الإتحادية الوطنية لعمال النقل بالسكك الحديدية، الإبقاء على تطبيق، بشكل مؤقت بالنسبة لأجرة أكتوبر، أحكام الإتفاق الجماعي للعمل المبرم بتاريخ 18 جوان 2020.

وأكدت في السياق ذاته أنه ورغم من الخسائر المالية والعجز الهام المسجل الناجم عن الأزمة الصحية، قد وضعت كل الوسائل المالية والمادية التي بحوزتها، لضمان رواتب جميع مستخدميها.