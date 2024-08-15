SNTF توضّح بخصوص زيادة في أسعار تذاكر رحلات القطار “الجزائر – تونس”

أوضحت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بخصوص أسعار إقتناء تذاكر الرحلات على خط “الجزائر - تونس – الجزائر”.

وفي بيان للشركة، أشارت إلى أن بعض الصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، تداولت معلومات غير دقيقة بخصوص الأسعار. تتعلق بدفع بعض المسافرين علاوة قدرها 19.7 دينار تونسي “ما يعادل 850 دج”. خلال رحلة عودتهم من تونس إلى محطة عنابة.

وأضافت المؤسسة، أن السعر الإجمالي للتذكرة ذهابا وإيابا على هذا القطار هو 3485 دج. بالنسبة للدرجة الأولى و3040 دج بالنسبة للدرجة الثانية. وعند الانطلاق من محطة عنابة إلى تونس، يقوم المسافر بسداد مبلغ 2635 دج. بالنسبة للدرجة الأولى و2190 دج بالنسبة للدرجة الثانية. و يتم دفع المبلغ المتبقي، أي 19.7 دينار تونسي “850 دج”، خلال رحلة العودة في محطة تونس. وهو نفس الإجراء المعمول به بالنسبة للمسافرين القادمين من تونس باتجاه عنابة.

وأشارت المؤسسة، إلى أن هذا الإجراء يعتمد كضمان لحجز تذكرة العودة، ويهدف إلى تأكيد مقعد المسافر خلال رحلة العودة. كما أنه معتمد كذلك بالنسبة للرحلات على الخطوط الداخلية حيت يتم حجز تذكرة ذهاب – إياب.

وأكدت في سياق ذي صلة، أنه ولتجنب أي إلتباس فيما يخص هذا الإجراء، فقد تم الإتفاق بين المصالح التجارية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. على أن يتم دفع المبلغ الكامل لتذكرة ذهاب وإياب، عند اقتنائها، سواء في الجزائر أو في تونس. كما ينبغي على المسافر، تأكيد حجز رحلة العودة في محطة انطلاق الرحلة (رحلة العودة). أين سيتم منحه التذكرة التي سيتم استظهارها عند نقاط المراقبة.