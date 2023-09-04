SNTF.. توقف حركة القطارات مابين بئر توتة والعفرون

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الاثنين، عن توقف حركة قطارات الضاحية الغربية للعاصمة ما بين بئر توتة والعفرون( ذهابا وإيابا).

وفي بيان لها أوضحت الشركة ان المصالح التقنية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، سجلت صباح اليوم الاثنين 04 سبتمبر 2023، انقطاعا للتزود بالطاقة الكهربائية على مستوى الخط الرابط ما بين محطتي بئر توتة والعفرون، إثر اشتعال نيران بالأشجار المحيطة بالسكة ما بين محطتي بئر توتة وبوفاريك على مستوى النقطة الكيلومترية (PK 29 +00) مما أدى إلى سقوط شجرة وانقطاع التيار الكهربائي.

كما اشار المصدر أن القطارات المتوجهة من الجزائر العاصمة نحو زرالدة تسير بشكل عادي.

وفي ختلم بيانها قدمت الشركة اعتذاراتها الخالصة لزبائنها عن الإزعاج الناجم عن هذا الخلل التقني. مؤكدة أن فرقها التقنية تعمل منذ الساعات الأولى لإصلاح هذا الخلل واستئناف السير العادي للقطارات في أقرب وقت ممكن.