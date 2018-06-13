SNTF  تُضيف رحلات خاصة عشية عيد الفطر  

سطّرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية،برنامجا خاصا لدعم قطارات الخطوط الطويلة من أجل تلبية طلب الزبائن بمناسبة عيد الفطر.

واضافت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، حسبما أشارت إليه في بيان لها أنه ابتداءا من الثلاثاء الى غاية عشية عيد الفطر.

سيتم إضافة قطارا اضافيا في كلتا الجهتين للخط الجزائر العاصمة – وهران وهذا بتدعيم في تشكلة قطارات الخطوط الطويلة.

وبخصوص خط الجزائر العاصمة –وهران،برمجت الشركة رحلتين الانطلاق على التولي للساعة 8 و00 د،

على أن يكون الوصول على الساعة 13 و 05 د.

والساعة 12و30 د والوصول على الساعة 17 و 54 د، ابتداء من محطة آغا وعلى قطار عادي.

أما بالنسبة ل “قطار الرفاهية” فتوفر الشركة على نفس الخط رحلتين ايضا الاولى على الساعة 10 ،

والوصول على الساعة 14 و 09د.

والثانية على الساعة 15 الوصول على الساعة 19.

وفيما يخص رحلتي الخط وهران – أغا (الجزائر العاصمة) فتتمان عبر قطار عادي على الساعة 8 و 00د،

الوصول على الساعة 13 و 04 د.

وعلى الساعة 12 و 30 د ،الوصول على الساعة 18و00د.

وبخصوص خط وهران – أغا على متن قطار الرفاهية،

فبرمجت رحلتين على الساعة 10 للأولى (الوصول على الساعة 14 و07د.

و الساعة الثالثة بعد الزوال في الرحلة الثانية،الوصول على الساعة 19و 00د.

وعلى متن قطار عادي تقترح الشركة على زبائنها رحلة من العاصمة الى قسنطينة من الساعة 7 و 25 د الى الساعة 14 و 30 د.

ورحلة من قسنطينة الى العاصمة من الساعة 6 و40 د الى الساعة 13 و 15 د.

وللمسافرين من العاصمة الى عنابة توفر الشركة رحلة على متن قطارات ليلية،

برمجت رحلة على الساعة 21و 30 د،والوصول على الساعة 7و28 د.

بينما الانطلاق على الخط عنابة – العاصمة فأنه مبرمج كذلك على الساعة 21و30د،والوصول على الساعة 7و 37د.

وعلى خط وهران- بشار على قطار ليلي ينطلق من وهران على الساعة 23 و30د ويصل بشار على الساعة 8 و46 د.

بينما الرحلة من بشار الى وهران فينطلق على الساعة 23 ويصل الى وهران على الساعة 9.

فيما يخص خط العاصمة – باتنة على متن قطار الرفاهية “كوراديا”،

فينطلق على الساعة 12 و30 د ،والوصول على الساعة 19و 09 د.

بينما تنطلق الرحلة من باتنة الى بشار على الساعة 12و15د ،وتصل على الساعة 6 صباحا.