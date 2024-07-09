SNTF تُعلن عن تخفيضات هامة في إشتراكاتها

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تخفيضات هامة توفرها البطاقة الخضراء للزبائن.

وحسب بيان للشركة، فهذه البطاقات الخضراء هي بطاقات تمنح على مستوى المحطة، تسمح لصاحبها الاستفادة من تخفيضات كالآتي:

30 بالمائة للبطاقة الخضراء الأسبوعية، و40 بالمائة للبطاقة الخضراء الشهرية، الفصلية (03 اشهر)، السداسية (06 أشهر) والسنوية.

والبطاقات الخضراء صالحة على متن القطارات المكهربة، عبر شبكة ضواحي مدينة الجزائر العاصمة. وتعطي الحق في حرية التنقل عبر المسارات المشار إليها.

ويمكن دفع مستحقات البطاقات الخضراء السنوية عبر 3 أقساط متتالية. حيث أن ثمن البطاقة متغير حسب مسافة الرحلة.

والبطاقة الخضراء تمكنكم من الصعود مباشرة الى القطار، وتفادي طابور شراء التذاكر.

ويتمثل ملف البطاقة في صورة شمسية، ونسخة من بطاقة التعريف.