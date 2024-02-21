SNTF تُفند: لا زيادة في أسعار التذاكر

أكدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنّ أسعار التذاكر لم تعرف أي تغيير وأنها سارية المفعول بحسب التعريفة العادية على كافة الخطوط.

وجاء في بيان للشركة، أن بعض الصفحات تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرا مفاده “زيادة في أسعار تذاكر نقل المسافرين عبر القطار”.

وفي هذا الصدد، تؤكّد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أنّ أسعار التذاكر لم تعرف أي تغيير وأنها سارية المفعول بحسب التعريفة العادية على كافة الخطوط.

وأضاف البيان، أنّ البعض أساء قراءة محتوى المرسوم التنفيذي رقم 24 – 75 مؤرخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير 2024. والذي يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والذي صدر في العدد 10 من الجريدة الرسمية.

موضحة، أن المرسوم المذكور يهدف إلى إعطاء قاعدة قانونية للتعريفات المطبقة منذ سنة 2008. والتي لم تعرف أي تغيير إلى يومنا هذا.