SNTF تُنظم حملة تلقيح بمحطة آغا للقطارات بالعاصمة

تنظم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، حملة تلقيح ضد فيروس كورونا على مستوى محطة القطارات “آغا” بالجزائر العاصمة ابتداء من اليوم الأحد.

وحسب بيان للشركة، يشارك في هذه الحملة، عناصر الدرك الوطني والشرطة. وبالتعاون مع كل من جمعيتي الاتحادية الوطنية للمجتمع المدني والمنظمة الوطنية لتواصل الأجيال.

كما يساهم في هذه العملية،كل من مؤسسة اتصالات الجزائر وشركة الجزائرية للمياه. بالإضافة لفرع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية خدمات السكة “rail service”.

هذا وتحرص الشركة على توفير كل الامكانيات المادية والبشرية من طاقم طبي وأعوان وعتاد للسهر على إنجاح الحملة. كما ستتواصل هذه الحملة إلى غاية 23 جانفي 2022.

وذكرت الشركة في الأخير، بأنه وبالتلقيح نحمي أنفسنا وعائلاتنا من خطر الإصابة بفيروس كورونا.