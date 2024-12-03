SNTF: خدمات وتخفيضات لذوي الاحتياجات الخاصة

تقدمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الثلاثاء، إلى كل فئات ذوي الهمم العالية عامة بتهانيها الخالصة متمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الاجتماعية والمهنية، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف لـ 3 ديسمبر 2024.

وذكّرت الشركة الخدمات والتخفيضات على التذاكر لهذه الفئة الهامة من المجتمع، والتي تصل إلى 100%. وهذا حسب الفئات كالتالي: الفئة الأولى: نسبة العجز أقل من 80%، تخفيض بـ 50% على الخطوط ما بين المدن والطويلة. تخفيض 100% على خطوط الضواحي.

الفئة الثانية: نسبة العجز ما بين 80% - 100%، تخفيض بـ 100% على الخطوط ما بين المدن والطويلة. تخفيض 100 على خطوط الضواحي.

الفئة الثالثة: نسبة العجز 100% مع المرافق، تخفيض بـ 100% على الخطوط ما بين المدن والطويلة، تخفيض بـ 100% للشخص المرافق، تخفيض 100 على خطوط الضواحي.

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