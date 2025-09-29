SNTF: راقبوا أولادكم والتزموا بتعليمات السلامة  

دعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية (SNTF)، كل المواطنين وعلى وجه الخصوص الأولياء إلى مراقبة أطفالهم خلال تنقلاتهم تزامنا والدخول المدرسي.

وجاء في منشور للشركة عبر صفحتها الرسمية “فايسبوك” “لأمنكم وسلامتكم تدعو الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. إلى توخي الحذر ومراقبة الأولاد، مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة”.

وأكدت الشركة أن الاقتراب من السكة الحديدية يعد خطر على حياة الجميع، كما دعت إلى استعمال الممرات العلوية عند اجتياز السكة. واحترام قانون المرور.

