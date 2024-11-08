SNTF: رحلات القطارات تنطلق وتتوقف إستثنائيا في محطة آغا

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن كل رحلات القطارات المبرمجة يومي الجمعة والسبت 08 و09 من نوفمبر الجاري. تنطلق وتتوقف إستثنائيا في محطة آغا بالجزائر العاصمة.

وأضافت الشركة، أن ذلك يعود إلى برمجة أشغال صيانة خاصة بتجهيزات السكة الحديدية على المقطع الرابط بين محطة الجزائر ومحطة آغا.

وأوضحت الشركة في بيانها ،أن حركة سير القطارات ستستأنف يوم الأحد المقبل بصفة عادية حسب التوقيت اليومي لها.