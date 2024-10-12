Sntf: رحلة جديدة وتعديل في برنامج سير قطارات الجزائر-زرالدة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن تعديل في برنامج سير رحلات القطارات على خط الجزائر زرالدة الجزائر، مع إضافة رحلة جديدة في الفترة الصباحية في كلا الاتجاهين.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن هذا الإجراء جاء تلبية لطلبات المسافرين، وفي إطار تحسين الخدمة العمومية.

كما أشار المصدر نفسه، أن العمل وفق البرنامج الجديد سيكون بداية من يوم غد الأحد 13 أكتوبر 2024. حيث ستكون الرحلات حسب الجدول المبين أدناه.