SNTF: رحلة ليلية جديدة بين “وهران والجزائر” في رمضان

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن إطلاق رحلة ليلية جديدة على خط “الجزائر-وهران-الجزائر”. وذلك طيلة شهر رمضان المبارك، ابتداء من السبت 1 مارس 2025.

وأوضحت الشركة، أن القطار سينطلق يوميا من محطة آغا “الجزائر” على الساعة 21سا30د. ليصل إلى محطة وهران في تمام الساعة 2سا39د. مع توقف في كل من البليدة، عين الدفلى، الشلف، غليزان والمحمدية.

أما انطلاقا من وهران، فقد تم برمجة الرحلة على الساعة 21 سا30د. لتصل إلى محطة آغا على الساعة 2سا39د، مع التوقف في المحطات ذاتها.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور