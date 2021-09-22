sntf: صب المخلفات المالية شهري سبتمبر وأكتوبر

أصدرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بيانا توضيحيا لعمال الشركة، بخصوص تطبيق المرسوم الرئاسي المتعلق بالأجر الوطني الأدنى المضمون.

وجاء في بيان الشركة، أنه بموجب الاتفاق الجماعي للعمل المبرم بينها وبين الشريك الاجتماعي، بتاريخ 28 جوان 2021، فقد. تم تطبيق المرسوم الرئاسي الذي حدّد الأجر الوطني الأدني المضمون بـ 20.000 دج ابتداء من أجور شهر جوان 2021.

على أن يتم صب المخلفات المالية المترتبة عن تطبيق هذا المرسوم، بأثر رجعي اعتبارا من شهر جوان 2020 إلى ماي 2021، وذلك على شطرين.بناء على الاتفاق الجماعي للعمل الممضى بين الإدارة والشريك الاجتماعي بتاريخ 18 جويلية 2021.

حيث سيتم صب الشطر الأول في أجور شهر سبتمبر 2021، والشطر الثاني في أجور شهر أكتوبر 2021.