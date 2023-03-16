SNTF.. لا وجود لاضطرابات في سير القطارات

أصدرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الخميس، بيانا هاما للمواطنين عقب اصطدام قطارين في العاصمة. كما أشارت الشركة، إلى أن حركة سير القطارات على مستوى الضاحية تسير بشكل عادي.

وأفادت، شركة السكك الحديدية، أنها سجلت، على الساعة السابعة وخمس دقائق حادث اصطدام قاطرة بقطار ذاتي الدفع لنقل المسافرين. كان قادما من الثنية باتجاه العاصمة، ومتوقفا على مستوى محطة الورشات بالجزائر العاصمة.

وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة، -يضيف بيان الشركة- فإن القاطرة كانت متوجهة نحو مستودع الصيانة، قبل أن تصطدم بالقطار من الخلف.

في حين، جاء في بيان الشركة “تمّ تسجيل بعض الإصابات الخفيفة بين المسافرين، تم نقلهم للعلاج من طرف مصالح الحماية المدنية”. “إضافة إلى بعض الخسائر المادية الطفيفة على مستوى القطار”. “مع العلم أن القطار تم تحويله نحو ورشات الصيانة”. و”أن حركة سير القطارات على مستوى الضاحية تسير بشكل عادي”.

و”تم على الفور تشكيل لجنة تحقيق تقنية تنقلت إلى مكان الحادث للوقوف على الأسباب التي أدّت إلى هذا الحادث”.

7 ضحايا إثر الحادث

وسجلت مصالح الحماية المدنية، صبيحة اليوم الخميس، 7 ضحايا إثر اصطدام قطارين في عاصمة الجزائر. كما أشار بيان الحماية المدنية، أن الحادث وقع على الساعة السابعة و15 دقيقة صباحا على مستوى خط الثنية-الجزائر، بمحطة الحامة.

في حين، اوضح البيان ذاته، أن الحادث نجم عن اصطدام قطار بضائع بآخر لنقل المسافرين كان في حالة توقف. حيث خلف الحادث، إصابة 7 أشخاص بجروح طفيفة أسعفوا ثم حولو إلى مستشفى مصطفى باشا.