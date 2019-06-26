” SNTF “.. لم نقم بعملية ضخ أموال من ميزانياتنا لمتعامل خاص

فنّدت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، “SNTF”، الأخبار المتداولة.

وفي بيان لـ “SNTF”، كذبت الأخيرة،كل “الإدعاءات” حول وجود ثغرة مالية مزعومة بـ150 مليار سنتيم،وبيع الشركة عتاد بـ50 مليار سنتيم.

وقالت الشركة، إن ما جاء ، لا أساس له من الصحة، وهو مجرد معلومات مغلوطة.

وأضاف البيان ذاته، أن شركة لم تقم بأي عملية ضخ 70 بالمائة من ميزانيتها في صفقة مع متعامل اقتصادي خاص.

واعتبرت، شركة “SNTF”، ما تم تداوله، اتهامات باطلة ومجرد خيال وتضليل للرأي العام.

● تكديب تفند الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ش.و.ن.س.ح SNTF بشدة كل ما ورد في مقال يومية "الصريح " بتاريخ يوم… Publiée par SNTF sur Mardi 25 juin 2019

البيان الكامل للشركة

“تفند الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ش.و.ن.س.ح SNTF بشدة كل ما ورد في مقال يومية “الصريح “.

“بتاريخ يوم الثلاثاء 25 جوان 2019 في الصفحة الأولى تحت عنوان:”صفقات فساد بالملايير تهدد بسجن إطارات SNTF بعنابة”.

“الأمن يحقق والعدالة توجه لهم استدعاءات الأسبوع القادم “.

“إن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تفند بشدة، كل ما ورد في هذا المقال وتكذب كل المعلومات المغلوطة”.

“والتي لا أساس لها من الصحة، كما تكذب في نفس الوقت كل الإدعاءات،حول وجود ثغرة مالية مزعومة بـ150 مليار سنتيم”.

“وأن تكون الشركة،قد باعت عتاد بـ50 مليار سنتيم،أو أن تكون الشركة،قد ضخت 70% من ميزانيتها،في صفقة مع متعامل اقتصادي خاص”.

“إن الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تنفي نفيا قاطعا كل ما ورد في هذا المقال من إشاعات مغرضة”.

“واتهامات باطلة وتعتبرها مجرد خيال و تضليل للرأي العام”.