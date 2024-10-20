SNTF.. هذا توقيت القطار الليلي الجزائر – تقرت

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن توقيت سير القطار الليلي على خط الجزائر-تقرت-الجزائر.

واوضحت الشركة أن الانطلاق من محطة آغا (الجزائر) نحو تقرت سيكون على الساعة 13: 18، وهذا أيام السبت، الإثنين، الأربعاء.

أما الانطلاق من تقرت نحو محطة آغا (الجزائر) سيكون على الساعة 30: 17، أيام الأحد، الثلاثاء، الخميس.

يشار أن القطار يتوقف في محطات بومرداس، الثنية، البويرة، بني منصور، برج بوعريريج، المسيلة، بريكة، عين توتة، القنطرة، لوطاية، بسكرة، المغير وجامعة.

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