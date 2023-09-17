SNTF.. هذه تسعيرة التذاكر الخاصة بالأطفال

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسك الحديدية، اليوم الأحد، عن تحديد أسعار خاصة بالأطفال خلال تنقلهم عبر القطارات.

وأوضحت الشركة أن الأطفال يستفيدون من تسعيرة خاصة للتنقل على متن القطارات (كل أنواع الخطوط : الطويلة، ما بين المدن، والضواحي ).

كما حدد الشركة سعرة التذاكر على حسب عمر الطفل والتي جاءت كالآتي:

– يتم نقل الأطفال ما دون الأربع سنوات مجانا بدون الاستفادة من مقعد خاص.

– يدفع الأطفال ما بين 4 – 12 سنة نصف ثمن التذكرة، ولهم الحق في الحصول على مقعد .