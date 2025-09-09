SODISMAC تُوقع اتفاقية لتسويق 360 ألف طن من الكلنكر نحو موريتانيا

تتوالى الاتفاقيات الممضاة في مجال الصناعة وتصدير المواد المصنعة في الجزائر، ضمن فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقية.

وحسب بيان لوزارة الصناعة وقعت شركة توزيع مواد البناء (SODISMAC) التابعة للمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (جيكا)، مع شركة إسمنت الشمال الموريتانية، على اتفاقية تسويق 360 ألف طن من الكلنكر نحو موريتانيا.

وتوجه هذه الكمية لتزويد مصنعين للإسمنت تابعين لمؤسسة إسمنت الشمال في كل من نواذيبو (120 ألف طن) ونواقشط (240 ألف طن).

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية بحضور إطارات وزارة الصناعة ومجمع جيكا.