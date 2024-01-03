SOKON.. إنجاز وحدة لتصنيع الشاحنات الخفيفة

أعلنت علامة صوكون الجزائر، عن إنجاز وحدة لتصنيع الشاحنات الخفيفة بداية من مارس المقبل.

وكشفت العلامة عن مشروع إنجاز وحدة لتصنيع الشاحنات على مساحة 35 ألف متر مربع بميزانية قدرت بـ 3 مليار دينار. حيث سيوفر المشروع 250 منصب شغل مباشر و 200 غير مباشر.

حيث أكد مسؤول علامة صوكون، أن بداية الأشغال ستنطلق في الفاتح من شهر مارس 2024.

تاريخ مجموعة صوكون الصينية

مجموعة سوكون رسميا Chongqing Sokon Industrie، هي شركة صينية مقرها الرئيسي في تشونغتشينغ. تأسست في سبتمبر 1986، وتنتج حاليا السيارات والدراجات النارية والمركبات التجارية بالإضافة إلى ممتصات الصدمات ومحركات الإحتراق الداخلي. وفي عام 2005، دخلت السيارة الأولى للمشروع المشترك حيز الإنتاج في مصنع دونغفنغ في ووهان

في نوفمبر 2018، تمت إعادة هيكلة المجموعة، حيث اشترت Sokon حصة Dongfeng في المشروع المشترك مقابل 621 مليون يورو، لتصبح المالك الوحيد لشركة DFSK.

وفي المقابل، استحوذت شركة Dongfeng على 26.1 % من شركة Sokon مقابل 620 مليون يورو، وبذلك أصبحت المساهم الأكبر فيها. وفي سنة 2022 تم تغيير اسم الشركة إلى مجموعة سيريس.