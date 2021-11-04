soolking في الجزائر لتصوير فيديو كليب

يتواجد الفنان الجزائري و”الرابور”، عبد الرؤوف دراجي، المدعو “soolking”، في الجزائر من أجل تصوير فيديو كليب جديد. كما يجري تصوير لكليب في متحف باردو المتواجد مقره بالجزائر العاصمة.

وأضافت مصادر مقربة، أن “soolking”، سيشاركه الفيديو كليب عارضة الأزياء ميلسا علوي. كما سيتم تصوير الأغنية مع الرابور العالمي “ريمكا” الذي يتواجد هو الآخر في الجزائر وعازف الكمان محمد مستغانمي.

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وكان للفنان العالمي “soolking”، عمل فني مع المصري محمد رمضان في باريس الفرنسية. ونشر “النمبر وان” صور حديثة، جمعته مع النجم العالمي الجزائر عبد الرؤوف الدراجي، مشوقا الجمهور لعمل جديد سيجمعهما.

كما يتنافس ثلاثي جزائري لجوائز مسابقة أفريكا MMA لسنة 2021 والمختصة في مجال الفن. ويتعلق الامر بكل من “soolking” و”موح ميلانو” بالإضافة إلى “سهيلة بن لشهب”.

ورشح كل من الفنان موح ميلانو و المعروف بالطابع الزنقاوي بالإضافة إلى مغني الراب العالمي “soolking” من قبل لجنة المسابقة لجائزة أفضل مغني عن فئة الرجال في شمال إفريقيا . كما يتنافس على ذات الجائزة كل من المغربي سعد لمجرد و التونسي بلطي وأيضا المصريين محمد حماقي وأكرم حسني الدين.

في حين إختيرت الى جانب “soolking” الجزائرية سهيلة بن لشهب رفقة روبي وسادي من المصر وأيضا مروى لود من المغرب وكذا التونسية لطيفة للتنافس على جائزة أفضل مغنية عن فئة الرجال في شمال إفريقيا.

كما كشف النجم الجزائري العالمي “soolking“، سابقا عن إطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب، في ديو غنائي جديد سيجمعه هذه المرة مع المغني “tayc”

ونشر الفنان “soolking” مقطعا من الأغنية، والتي تحمل عنوان “bye bye” على صفحته بأنستغرام، معلنا إن إطلاقها سيكون يوم 10 سبتمبر الجاري على الساعة السابعة مساء.

ولا يزال النجم الجزائري الشاب “سولكينغ” يحصد النجاحات عبر ألبوماته و أغانيه التي حصدت مئات الملايين من المشاهدات على اليوتيوب.

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