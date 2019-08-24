“soolking” يحذف منشوراته من الانستغرام

قام مغني الراب الجزائري، عبد الرؤوف دراجي، المعروف بـ”soolking”، بخطوة انسانية، بعد حادثة وفاة 5 أشخاص في حفله الأخير بالعاصمة.

وحسب ما ظهر في موقعه الرسمي “أنستغرام”،فإن “soolking” حذف جميع منشوراته السابقة،من فيديوهات وصور،مكتفيا بصورة واحدة،ترحم من خلالها على الضحايا.

وشهد، أول أمس، حفل مغني الراب الجزائري المغترب، «سولكينغ» وقوع قتلى وجرحى في تدافع بملعب 20 أوت في العاصمة،والذي تسبب في وفاة 5 أشخاص من بينهم طفلان،وإصابة 86 شخصا.

وكشف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، محمد ميراوي، أن الحصيلة النهائية للوفيات قدرت بـ5 وفيات،فيما بلغ عدد الإصابات 24 شخصا.

وقال الوزير إن الجثامين تم تسليمها لذويها، موضحا أنه لم يتم التعرف بعد على هوية أحد المتوفين في حادث التدافع.

فيما تم تسليم جثامين الضحايا الأربعة الآخرين إلى أهاليهم،مع فتح تحقيق حول ظروف الحادث الأليم الذي أودى بحياة 5 أشخاص.

وتنقل وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد إلى مستشفى «مصطفى باشا» وأمر بفتح تحقيق في ملابسات الحادث.

وفي ذات السياق، استقبل المركز الاستشفائي بالحراش سليم زميرلي 7 جرحى،من بينهم 3 حالات تم التكفل بها على مستوى الجراحة.

حيث قال مدير المستشفى لـ«النهار»، إن الجرحى ينحدرون من ولاية ڤالمة وقسنطينة والمسيلة والعاصمة وتحديدا من بلدية الحراش.

وحسب حصيلة صادرة عن مصالح الحماية المدنية، تم تقديم الإسعافات الأولية لـ86 شخصا على مستوى المركز الطبي المتقدم.

بالإضافة إلى،تحويل 32 شخصا آخر إلى مستشفى “مصطفى باشا”،منهم من كانوا في حالة حرجة،ما نجم عنه وفيات على مستوى المستشفى.

وخلفت هذه الحادثة غضبا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طالب العديد من النشطاء بمعاقبة المتسببين، بسبب سوء التنظيم.

قائمة الوفيات

علي آغا سوفيا 22 سنة، قادري شيراز 19 سنة، بعوش عبد الرحيم ياسين 21 سنة، أميري ياسر 12 سنة، شاب لم يتعرف عليه 11 سنة.

قائمة الجرحى الموجودين تحت المراقبة الطبية:

عامر إكرام، زروق إيمان، جادود رؤوف، عياشي إكرام، تواتي عبد النور، سيود إيمان، بلقادري أيمن، مجقان خير الدين، جماي حسان.

بالإضافة إلى يوسفي إسحاق، بجاوي ندير، ساكر سالي، غربية الحكيم، عطية محمد وائل، تريدي علجية، صافي دونيا، باراسي حمزة.