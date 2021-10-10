” “SQUID GAME: تعرف على قصة دمية السلسلة

الدمية العملاقة المستخدمة في سلسلة لعبة Squid موجودة بالفعل وتم العثور عليها الأسبوع الماضي في Macha Land. وهو متحف للعربات التي تجرها الخيول في قرية جينشيون في كوريا الجنوبية.

قالت صحيفة هانكوك إلبو الكورية الجنوبية إن الدمية الشهيرة المستخدمة في السلسلة على Netflix. لم يكن من المفترض أن يتم كشفها أبدًا، كان من المقرر تخزينها داخل المتحف.

وأخفت المؤسسة الدمية العملاقة تحت القماش المشمع حتى لا تخلق حشودًا جديدة. كما أن هذه الدمية العملاقة مستوحاة من فتاة تدعى Younghee وجدت في الكتب المدرسية في كوريا الجنوبية.

واستوحت Netflix الدمية الشهيرة للترويج للمسلسل في الفلبين من خلال تثبيتها في إشارة مرور لتشجيع المارة على العبور باللون الأخضر. وتم تركيب هيكل مماثل في سيول في محطة مترو أنفاق إتايوان.