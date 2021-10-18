SQUID GAME  تكلف 21.4 مليون دولار على نتفليكس

من المتوقع أن تولد السلسلة الكورية الجنوبية SQUID GAME لمنصة نتفليكس 40 مرة أكثر من تكلفة إنتاجها. وفقًا لوكالة بلومبرج.

ووفقًا لتقديرات Netflix التي أوردتها بلومبرج، ستولد ظاهرة المسلسلات الكورية الجنوبية 891.1 مليون دولار. أي أكثر من 40 مرة من 21.4 مليون دولار التي قدمتها شركة البث العملاقة لإنتاجها.

وتمت مشاهدة لعبة Squid بواسطة 132 مليون شخص (وفقًا لنظام قياس Netflix) في غضون 23 يومًا من إصدارها. مما يجعلها أكبر نجاح في تاريخ المنصة قبل Bridgerton.