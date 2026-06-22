SRLCO قسنطينة تفكك شبكة مختصة في التهريب وتضبط 2مليون و 555 ألف “محيرقة”

تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق قسنطينة “SRLCO”. من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في مجال التهريب و التقليد. و تضبط أزيد من 02 مليون و 555 ألف وحدة من الألعاب النارية و ما يزيد عن 482 ألف وحدة من مواد تبغية ولواحقها.

العملية نفذتها الأسبوع المنصرم بناء على استغلال معلومات تفيد بوجود شبكة إجرامية منظمة تنشط في مجال التهريب و التقليد عبر الشريط الحدودي الشرقي للوطن. والتي أفضت بعد تكثيف الأبحاث الميدانية إلى تحديد هوية أفراد هذه الشبكة. ورصد مكان تخزين البضائع والسلع المهربة و المتواجد بولاية خنشلة.

وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف شخصين مع ضبط وحجز كمية معتبرة من البضائع الحساسة متمثلة في ما يزيد عن 02 مليون و 555 ألف وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات. بالإضافة كذلك إلى ما يزيد عن 482 ألف وحدة مواد تبغية من بينها مقلدة ولواحقها ذات صنع أجنبي. قدرت قيمتها المالية الإجمالية بأزيد من 15 مليار و 400 مليون سنتيم.

التحريات المعمقة في القضية قادت إلى الكشف عن هوية ثلاثة أشخاص آخرين. أين تم توقيفهم لتورطهم في ذات الأفعال ، مع حجز مركبتين كانتا تستعملان في نقل هذه المواد.

كما بينت التحقيقات المتواصلة أن المعاملات التجارية غير المشروعة تسببت في إلحاق ضرر مادي للخزينة العمومية قدر بقرابة 18 مليار سنتيم.

بعد الانتهاء من مجريات التحقيق أنجز ملف إجراءات جزائية في حق المعنيين. قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة.

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