“SRLCO” قسنطينة توقف مُروّج مخدرات صلبة وتحجز قرابة 1 كلغ “كوكايين”

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بالشرق قسنطينة (SRLCO) من توقيف مروج مخدرات صلبة وحجز كمية من الكوكايين و الكيف المعالج.

وحسب بيان لأمن ولاية قسنطينة، فإن العملية جاءت عقب استغلال معلومات مؤكدة تفيد بوجود شخص ينحدر من إحدى الولايات المجاورة. بحوزته كمية معتبرة من المخدرات الصلبة معدة الغرض البيع والترويج.

بناءً على ذلك باشرت مصلحة الأبحاث والتحريات التي أسفرت عن تحديد هويته ومختلف أماكن تنقلاته. وبتمديد الإختصاص بإذن من السلطات القانونية المختصة تم توقيفه على إثر نقطة مراقبة فجائية. هذا الأخير ضبط وبحوزته كمية من المخدرات الصلبة كوكايين ” بوزن 830 غرام. 17 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي قدر ب 1737.6 غرام.

بالإضافة كذلك إلى حجز أسلحة بيضاء محظورة، ذخيرة من الصنف الخامس ومبلغ مالي معتبر من العملتين الوطنية “أزيد من 350 مليون سنتيم” والأجنبية.

كما أن المشتبه فيه تم تحويله لمقر المصلحة لاستكمال التحقيق مع حجز المركبة المستعملة في نقل الممنوعات.

وبعد الانتهاء من مجريات التحقيق، تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حقه ، تم تقديمه بموجبها أمام النيابة المحلية عن قضية حيازة ، النقل والتخزين للمخدرات الصلبة “كوكايين” و”الكيف المعالج في إطار جماعة إجرامية منظمة لغرض البيع والترويج. جنحة تبييض الأموال، جنحة حيازة ذخيرة من الصنف الخامس دون مبرر شرعي.

