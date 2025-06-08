“SRLCO” وهران تحجز قرابة 30 كلغ من الكوكايين

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة “SRLCO” وهران، بحر الأسبوع المنصرم، من شل نشاط إجرامي لشبكة منظمة ذات بعد دولي. تنشط في الإتجار بالمخدرات الصلبة. أسفر عن ضبط 29 كلغ و286 غرام من الكوكايين مع توقيف أربعة أشخاص من عناصرها.

العملية نفذت بعد تحريات عملياتية لمحققي المصلحة، عقب كشفهم عن نشاط إجرامي لشبكة منظمة ذات بعد دولي تنشط في الإتجار بالمخدرات الصلبة. حيث أفضت إلى تحديد هوية عناصرها وترصد تحركاتهم، ليتم توقيف المشتبه فيه الأول الذي ضبط بحوزته على أزيد من 07 كلغ من الكوكايين في كيس كان يحمله.

وتم تتبع العملية بتوقيف عنصرين آخرين كانا على متن مركبة سياحية، ومن ثم توقيف المشتبه فيه الرابع الذي كان يتخذ وشركائه من مسكنه وكرا لتخزين وإخفاء هذه السموم. حيث مكنت عملية التفتيش القانوني للمسكن الكائن بمدينة السانية بوهران. من ضبط كمية أخرى معتبرة من المخدرات الصلبة “كوكايين” قدرت بـ 22 كلغ 286 غرام. تم إخفائها في أنحاء متفرقة من المسكن.

كما مكنت العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، من استرجاع مركبتين سياحيتين كانتا تستعملهما الشبكة المنظمة في نشاطها الإجرامي.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.