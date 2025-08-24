SRLCO وهران تضبط أزيد من 1 قنطار و15 كلغ كوكايين!

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة “SRLCO” وهران، بحر الأسبوع المنصرم، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة منظمة ذات امتداد دولي، ينطلق نشاطها من المغرب وصولاً إلى الجزائر.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم ضبط 115 كيلوغرام و572 غرام من “الكوكايين”، وتوقيف 5 أشخاص.

وتم تنفيذ هذه العملية النوعية، بتنسيق عملياتي محكم مع مصالح الشرطة القضائية لأمن ولايتي معسكر وسيدي بلعباس. وذلك إثر تحريات ميدانية معمقة باشرها محققو المصلحة.

وأفضت التحريات، إلى كشف الغطاء عن محاولة شبكة إجرامية منظمة، تمرير كمية معتبرة من المخدرات الصلبة نحو الولايات الشمالية من الوطن.

وتم تحديد هوية عناصرها والشاحنة المستعملة في هذا المخطط الإجرامي. والتي تم توقيفها على مستوى الجهة الجنوبية لولاية سيدي بلعباس.

كما تم ضبط هذه الشحنة من السموم مخفية بإحكام داخل مخبأ سري معدّ خصيصاً لهذا الغرض الإجرامي.

وأسفرت العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، عن توقيف 5 أشخاص ينتمون إلى ذات الشبكة الإجرامية المنظمة. واسترجاع الشاحنة المستعملة في هذا العمل الإجرامي.