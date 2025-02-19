“SRLTIS” تلمسان تضبط قرابة الـ 70 كلغ كيف معالج قادمة من المغرب

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات (SRLTIS) بتلمسان، نهاية الأسبوع المنصرم. من توقيف خمسة 05 أشخاص يشكلون شبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في التهريب والمتاجرة بالمخدرات تنشط إنطلاقا من المغرب. مع ضبط 68,900 كلغ من الكيف المعالج.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم تنفيذ هذه العملية بعد عمل إستعلاماتي و ميداني دقيق، مكّن محققي المصلحة بتلمسان من تحديد هوية المشتبه فيهم الخمسة و توقيفهم. مع ضبط هذه الكمية المعتبرة من المخدرات.

التحريات المنجزة بشأن القضية بالتنسيق مع النيابة المختصة، بينت أن هذه الشبكة الإجرامية الدولية المنظمة ينطلق نشاطها من المغرب. عبر تمرير المخدرات إلى التراب الوطني من الجهة الغربية للوطن، ليتم بعد ذلك إستلامها. نقلها وترويجها من طرف المشتبه فيهم الموقوفين في قضية الحال.

هذا وأسفرت العملية أيضا عن ضبط وحجز ثلاث مركبات كانت تستغل في نقل وتمرير المخدرات ومبلغ مالي يقدر بـ 191 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن بوهران. عن قضية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة ونقل وتخزين وبيع المخدرات من طرف جماعة منظمة. التهريب على درجة من الخطورة تهدد الإقتصاد الوطني والصحة العمومية وتبييض الأموال.

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