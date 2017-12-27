stop تطيح بقاضٍ متقاعد يسوق سيارته برخصة سياقة «بيريمي»

صدم شابا على متن دراجة في تيليملي وأدخله الإنعاش لشهرين

أحيل رئيس مجلس قضائي سابق بدرجة قاضٍ متقاعد بالعاصمة المدعو «س.م» على محكمة سيدي امحمد، أمس، لمحاكمته وفقا لإجراء الاستدعاء المباشر بمخالفة الجروح الخطأ والقيادة من دون رخصة، بعدما اصطدم بمواطن كان على متن دراجة نارية على مستوى شارع تيليملي في العاصمة، أدخل الضحية قاعة الانعاش بمستشفى مصطفى باشا مدة شهرين متأثرا بجروح بليغة وإصابات خطيرة على مستوى الرأس والصدر.

القضية تأجلت مناقشتها أمام المحكمة إلى، غاية منتصف الشهر المقبل، تميزت بحضور القاضي المتقاعد، إلى جانب مثول الضحية رفقة عائلته، وهو أب لطفلين، بعدما صُعب عليه المشي للتقدم أمام هيئة المحكمة نظرا للإصابة البليغة والإعاقة التي نتجت عن تعرضه إلى حادث مرور مميت بتاريخ الوقائع المصادفة، لـ 17 ديسمبر 2016 على الساعة السادسة مساء، وبالتحديد على مستوى شارع تيليملي في العاصمة بينما كان الضحية المدعو «ل.أ» على متن دراجة نارية متوجها إلى منزله، ليتفاجأ بالمتهم الذي كان على متن سيارة من نوع «بيكانتو» تصطدم به.

في الوقت الذي تجاوز المتهم إشارة «قف»، حيث تسبب الاصطدام في دخول المتهم في غيبوبة بقاعة الإنعاش تحت العناية المشددة بمستشفى مصطفى باشا لمدة شهرين نظرا للإصابات البليغة التي تعرض إليها، خاصة على مستوى الرأس والصدر، وهذا حسب عجز لم يتم تحديده إلا بموجب خبرة طبية ينجزها الطبيب الشرعي بأمر من المحكمة، في الوقت الذي أجرت فيه الشرطة تحاليل دم وفحوصات لإثبات وعي المتهم أثناء ارتكابه حادث المرور إن كان تحت تأثير الكحول.

إلا أن التقرير الطبي أظهر أن المتهم لم يكن سكرانا وإنما كان يقود مركبته برخصة سياقة منتهية الصلاحية بالنظر إلى كبر سنه، نافيا على محضر الضبطية القضائية تجاوزه إشارة «قف» يوم الوقائع، وأمام هذه المعطيات، فإن القضية سيتم عرضها على المناقشة بتاريخ 16 من الشهر المقبل.