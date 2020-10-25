taisez -vous تنهي مهام بروتوكول والي وهران

أنهى والي ولاية وهران، اليوم الأحد، مهام مدير التشريفات الخاص به، بعد تطاوله على معلمة بمدرسة بن زرجب.

وخاطب بروتوكول والي وهران، المعلمة سيديا مرابط بالمدرسة الابتدائية بن زرجب، بعبارة taiser-vous ومعناه “اخرسي”.

يأتي هذا إثر الحادثة التي وقعت خلال طرحها أمام والي وهران لنقائص تخص هذه المدرسة بمناسبة الدخول المدرسي.

واستقبل والي وهران الخميس الماضي، المعلمة سيديا مرابط من المدرسة الابتدائية “بن زرجب”.

وقد وعد والي وهران، المعلمة، خلال اللقاء، بأنه سيتحذ الاجراءات اللازمة ضد البروتوكول.

بدورها، أبرزت المعلمة أنها لم تكن تقصد من وراء استعمال عبارة “العهد الاستعماري” أثناء طرحها لانشغالات المؤسسة التربوية أي إهانة.

وقالت المعلمة سيديا “كان وصف العهد الاستعماري تعبيرا مجازيا من أجل إبراز حالة وقدم الأثاث “.

وشكرت المعلمة كل من تضامن معها إثر هذه الحادثة من أستاذة وجمعيات وأولياء التلاميذ.

وعبرت عن أمنيتها في أن تكون المدرسة الابتدائية وإطاراتها محل اهتمام من أجل مصلحة التلاميذ.