TCL تكشف عن مجموعتها الجديدة 2025 في سوق شمال إفريقيا

كشفت شركة TCL للإلكترونيات، الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية وأول علامة تجارية عالمية في أجهزة التلفاز المزودة بتقنية Mini LED، رسمياً عن مجموعة منتجاتها لعام 2025 في السوق الشمال إفريقية.

وتم الإعلان عن المجموعة الجديدة، خلال حدث إطلاق إقليمي تاريخي أُقيم في فندق راديسون بلو في تونس العاصمة.

وقد جمع الحدث شركاء رئيسيين، وشخصيات بارزة، ومؤثرين، ووسائل إعلام من مختلف أنحاء المنطقة. احتفالاً ببداية عصر جديد من الابتكار والحياة الذكية في منازل شمال إفريقيا.

الابتكار في خدمة النمو في شمال إفريقيا

يمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في استراتيجية TCL التوسعية في شمال إفريقيا.

ويؤكد من جديد التزام الشركة بالمنطقة من خلال تقديم مجموعة من المنتجات الراقية، بما في ذلك أجهزة التلفاز، وأجهزة التكييف، والغسالات، والثلاجات.

وقد تم تصميم كل منتج بعناية ليمزج بين الابتكار، والأداء العالي، والملاءمة لاحتياجات السوق الإقليمية.

رؤية مستقبل الترفيه المنزلي

وتميزت الأمسية بتقديم مجموعة TCL الجديدة من أجهزة التلفاز التي تعتمد على أحدث تقنيات Mini LED وQLED.

وقد تم أولاً عرض تلفاز C6K QD-Mini LED، الذي يتميز بدقة ألوان مذهلة وتحكم دقيق في التباين. لتقديم تجربة سينمائية متكاملة في المنزل.

كما تم استعراض الطرازات الراقية من سلسلة P، مثل P7K بقياس 75 بوصة وP8K بقياس 85 بوصة. والذي يتميز بمعدل تحديث أصلي يبلغ 144 هرتز، ما يجعله مثالياً لعشاق الألعاب والحركة السلسة.

وجاء X955 MAX، شاشة TCL الرائدة، ليُكمل التشكيلة بتقديمه سطوعاً مذهلاً يصل إلى 5000 شمعة. مما يضع معايير جديدة في السطوع، والتباين، وواقعية الصورة.

وتشير هذه الطرازات معاً إلى التزام TCL بتوفير حلول ترفيهية غامرة، متقدمة، ومصممة خصيصاً للمستهلكين في شمال إفريقيا.

أجهزة منزلية ذكية مصممة لحياة شمال إفريقيا

تجاوزت TCL عالم الشاشات لتعرض أيضاً جيلها الجديد من الأجهزة المنزلية الذكية، المصممة لحياة أكثر راحة وصحة.

وفي ظل المناخ الحار والرطب الذي يميز المنطقة، قدمت TCL مكيفات BreezeIn Inverter. التي توفر تبريداً قوياً مع كفاءة في استهلاك الطاقة.

إلى جانب وضع “النسيم الخفيف” الذي يضمن راحة دون تيارات هوائية مزعجة - وهي ميزة ضرورية للمنازل ذات الاستخدام اليومي المكثف.

أما في مجال التبريد، فقد عرضت الشركة نماذجها من الثلاجات Side-by-Side وCross Door. المزودة بتقنية AAT والتصميم القابل للدمج بحرية، ما يضمن حلولاً أنيقة وصحية وواسعة لتخزين الطعام.

واكتملت المجموعة بالغسالة ذات التحميل الأمامي من TCL، والتي تعتمد على تقنية المحرك المباشر (DD). ما يوفر تشغيلًا هادئاً، وكفاءة عالية، ومتانة مثالية للأسر ذات الاستهلاك المرتفع.

معيار جديد للحياة الذكية

كما قدم الحدث للحضور تجربة حصرية للاطلاع على أحدث ابتكارات TCL من خلال عروض تفاعلية وغرف عرض غامرة وتجارب مباشرة.

وقد تمكن الضيوف من معاينة كيف تعيد TCL تشكيل الحياة المنزلية الحديثة. من خلال الدمج السلس بين التكنولوجيا والتصميم والملاءمة الثقافية. مما يعزز مكانتها كعلامة تجارية موثوقة ورائدة في شمال إفريقيا.