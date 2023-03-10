قناة النهار the weekend show: بعد ظهوره في البرنامج.. وحيد يحضى بشعبية كبيرة والكل يحاول مساعدته بقلم النهار أونلاين نشر في 10 مارس 2023 - 22:52 شارك غرِّد أرسل 38 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ltkOC اقرأ أيضا مع برودة الطقس .. حملات للتكفل بالمشردين قناة النهار 26 فيفري السعيد شنقريحة : الزيارة دليل على الإرادة الثابتة والصريحة لبلدينا لتعزيز الشراكة الاستراتيجية قناة النهار 27 فيفري سطيف.. النهار ترافق مصالح التجارة الولائية للوقوف على مدى وفرت المواد المدعمة قناة النهار 10 مارس طالع هابط: النوي يرد على وزير الصناعة ويكشف عن خسارة بالملايير لأطنان من القمح والشعير قناة النهار 09 مارس رئيس الجمهورية: أنا غاضب جدا من استفحال البيروقراطية والتماطل وتضييع الوقت قناة النهار 24 فيفري "طالع هابط: الشيخ النوي يكشف المستور.." كل الطرق مخروبة في ولاية تبسة قناة النهار 26 فيفري صريح جدا: هذه هي تحضيرات الجزائريين لشهر رمضان الفضيل قناة النهار 25 فيفري وكالة الأنباء الجزائرية: رئيس الجمهورية يشدد اللهجة إزاء التماطل في توفير بعض المنتوجات الأساسية قناة النهار 21 فيفري احباط تمرير أكثر من 33 الف علبة سجائر من وهران إلى تموشنت قناة النهار 19 فيفري الرئيس تبون: قادرون على إنجاز الأفضل رغم ما تحقق قناة النهار 24 فيفري