“TMV GARDEN CITY” تستقبل العرض الحصري لفيلم “المهم المستحيلة– الحساب النهائي” في 23 ماي

يفخر TMV Cinémas Garden City بالإعلان عن العرض المنتظر لفيلم “المهم المستحيلة - الحساب النهائي”. الفصل الثامن وربما الأخير من سلسلة الأكشن الأسطورية، بدءًا من 23 ماي 2025.

الفيلم من إخراج كريستوفر ماكويري وبطولة توم كروز في دور إيثان هانت الأيقوني، ويعد هذا العمل السينمائي بتجربة لا تنسى تجمع بين المشاهد المثيرة، الحبكات المشوقة والعواطف القوية.

ختام ملحمي لسلسلة أسطورية

عُرض الفيلم خارج المسابقة في مهرجان كان السينمائي 2025، حيث أثار إعجاب الجمهور، إذ تلقى فريق الفيلم تصفيقا حارا استمر ثماني دقائق. يختتم هذا الفيلم السلسلة بمهمة غير مسبوقة في ضخامتها.

كما يواجه إيثان هانت وفريقه من وكالة المهام المستحيلة – لوثر (فينغ رامز)، وبنجي (سايمون بيغ)، والعضوة الجديدة غريس (هايليأتويل) – “الكيان”. وهو ذكاء اصطناعي قوي قادر على التلاعب بالأنظمة العالمية. تأخذهم مهمتهم من باريس إلى طوكيو، مرورًا بمواقع بارزة مثل القصر الكبير في باريس والفيوردات النرويجية الخلابة. يعرضالفيلم أيضًا وجوهاً جديدة، من بينها بوم كليمنتييف في دور خصم شرس، ويشهد عودة شخصيات رئيسية مثل إلسافاوست (ريبيكا فيرغسون).

يدفع الفيلم حدود الأكشن إلى أقصاها مع مشاهد لا تنسى، بما في ذلك مشهد جوي بسرعة 220 كم/ساعة نفذه توم كروز بنفسه، ومطاردة على دراجة نارية في قلب روما.

صور الفيلم بكاميرات IMAX، مما يوفر تجربة بصرية مذهلة، تتألق بموسيقى تصويرية من تأليف لورنبالف. وفقًا لإريك ديفيس من Fandango، “هذا هو الأضخم والأكثر جنونًا بين أفلام المهمة: المستحيلة حتى الآن”، بينما يشيد النقاد بتوازنه بين الأكشن المحموم والعمق العاطفي، مستكشفًا تضحيات إيثان هانت بعد ثلاثة عقود من المهام الخطيرة.

يدعو TMV Garden City عشاق السينما ومحبي الإثارة لاكتشاف هذا الختام الملحمي في قاعاته الحديثة. للمهتمين. ستعرض عدة عروض يوميًا، وستكون مواعيد العرض متاحة على صفحة TMV.

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معلومات عملية

الموقع: TMV Cinémas Garden City الشراقة

تاريخ العرض: 23 مايو 2025

المدة: 2 ساعة و49 دقيقة

عن TMV Garden City

كما يعرف سينما TMV Garden City بتجهيزاته الحديثة وتفانيه في تقديم تجربة سينمائية لا مثيل لها. مع مقاعده المريحة. شاشاته العملاقة ونظام الصوت المتطور، تتحول كل جلسة إلى عرض مذهل.