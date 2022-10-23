قناة النهار Toutes Options: السماسرة يتكبدون خسائر تصل إلى 50 مليون بعد قرار فتح استيراد السيارات بقلم قناة النهار نشر في 23 أكتوبر 2022 - 17:45 الجزائر شارك غرِّد أرسل 274 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1f2XW اقرأ أيضا فاسألوا : كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قناة النهار 10 أكتوبر صريح جدا : الرجال أم النساء.. أيهم أكثر "ثرثرة" عند الجزائريين ..؟ قناة النهار 24 أكتوبر Tik Choc: الجزائريون والمواهب .. تشبع ضحك "الحاج أبدع في تمثيل مشهد حزين" قناة النهار 20 أكتوبر "شاهد على انجراف الشاحنة من بلدية الرصفة.." نطالب بإعادة بناء الجسر قناة النهار 11 أكتوبر المسيلة / حـ.ـادث مرور يخلف وفـ.ـاة شخص و إصابة 25 اخرين أثر انقلاب حافلة بالحوامد قناة النهار 06 أكتوبر الفرصة الثانية / قصص صادمة لمـ.ـساجين تغيّرت حياتهم بعد خروجهم من المؤسسة العقابية..قريبا قناة النهار 12 أكتوبر صريح جدا: ما هو أكبر خطأ إرتكبته في حياتك ..؟ قناة النهار 10 أكتوبر لحظة التوقيع مع شركة FIAT لتصنيع السيارات في الجزائر قناة النهار 13 أكتوبر صريح جدا : "اللي ماهو ليك غير يعييك"..هل يعترف الجزائري بهذه المقولة ؟ قناة النهار 09 أكتوبر أحوال جوية : استمرار تسجيل درجات حرارة مرتفعة.. التفاصيل قناة النهار 24 أكتوبر