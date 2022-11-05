قناة النهار toutes options: المحشر وغرامات مالية لممارسة نشاط نقل الأشخاص عن طريق تطبيقات VTC بقلم النهار أونلاين نشر في 05 نوفمبر 2022 - 21:35 شارك غرِّد أرسل 489 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VL0WH اقرأ أيضا Tik Choc: الجزائريون والمواهب .. تشبع ضحك "الحاج أبدع في تمثيل مشهد حزين" قناة النهار 20 أكتوبر توقيف 5 أشخاص وحجز أزيد من 15 ألف قرص من المؤثرات العقلية قناة النهار 23 أكتوبر شاهد..أكثر من نصف قنطار من الكيف عثر عليها أعوان الجمارك داخل خزان وقود سيارة بعين الدفلى قناة النهار 31 أكتوبر قصر المؤتمرات: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يلقي الكلمة الإفتتاحية للقمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر الفريق أول السعيد شنقريحة يكرم بلماضي، بوقرة وشخصيات رياضية قناة النهار 25 أكتوبر وزير الإتصال يستقبل رئيس جمهورية الصومال الفدرالية للمشاركة في أشغال القمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر "بيونة ترد على يحيى طبيش.. "أنت غير تاع سقالي قناة النهار 03 نوفمبر إقتصاد: نواب البرلمان يقترحون إستيراد السيارات الأقل من 5 سنوات عوض 3 سنوات قناة النهار 29 أكتوبر "وزير الخارجية اللبناني :" لبنان مرتاح لإجتماع الفصائل الفلسـ.ـطينية في الجزائر قناة النهار 29 أكتوبر وزير الخارجية رمطان لعمامرة يستقبل نظيره القطري قناة النهار 29 أكتوبر