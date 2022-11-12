قناة النهار Toutes options: عزوف المواطنين عن إقتناء السيارات المستعملة رغم تراجع الأسعار بقلم النهار أونلاين نشر في 12 نوفمبر 2022 - 22:15 شارك غرِّد أرسل 119 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HDRBv اقرأ أيضا قصر المؤتمرات: الرئيس التونسي قيس سعيد يلقي الكلمة الإفتتاحية للقمة العربية قناة النهار 01 نوفمبر يحيى طبيش: أي طفل مشهور يصنع محتوى خارج أو يفوق سنه فهو طفل مستغل قناة النهار 10 نوفمبر "رئيس المجلس الرئاسي الليبي:" لايزال الشعب الليبي يلتمس طريقه لإعادة بناء الدولة على أسس الحرية قناة النهار 02 نوفمبر حضور إعلامي قوي للصحافة الأجنبية بقصر المؤتمرات قناة النهار 30 أكتوبر غرداية: إقبال المواطنين على الورود لتزيين منازلهم ينعش نشاط المشاتل قناة النهار 28 أكتوبر سعيدة : إنشاء فرقة لمراقبة النظافة ورصد المشاكل البيئية لمعالجة النقاط السوداء قناة النهار 31 أكتوبر وزير الشؤون الخارجية لعمامرة يعلن إنطلاق أشغال إجتماع وزراء الخارجية العرب تحضيرا للقمة العربية قناة النهار 29 أكتوبر Tik chok: الجزائريون والنكت.. اسمعوا أغرب les blagues مع جلال شو في حياتكم ما سمعتوها !! قناة النهار 27 أكتوبر toutes options: المحشر وغرامات مالية لممارسة نشاط نقل الأشخاص عن طريق تطبيقات VTC قناة النهار 05 نوفمبر طالع هابط: الشيخ النوي يقدم إعتذاره لوالي ميلة السابق ويكشف من هو المتسبب في الفساد قناة النهار 23 أكتوبر