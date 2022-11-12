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Toutes options: عزوف المواطنين عن إقتناء السيارات المستعملة رغم تراجع الأسعار

بقلم النهار أونلاين
Toutes options: عزوف المواطنين عن إقتناء السيارات المستعملة رغم تراجع الأسعار
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