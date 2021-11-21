Toutes Options: ميني أوستين أسطورة في عالم السيارات الكلاسيكية

تم إنتاج سيارة ميني أوستين أو كما تعرف أسطورة السيارات في بيرمنغهام الإنجليزية منذ عام 1959.

وفي عام1965أي بعد ست سنوات كانت هذه هي السيارة رقم مليون، لذلك قام المصمم Alec Issigonis شخصيا بتسليمها لأحد زبائن ميني.

كما أن نجاح ميني أوستين يعود إلى عبقرية التصميم التقني، وهي بمحرك موضوع بالعرض في الأمام به4اسطوانات وبدفع أمامي، ومساحة صغيرة للتقنية.

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